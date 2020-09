Šutirali ga i među prepone! Nikola Jokić i odgovor Klipersima kakav niko nije očekivao! /video/

Blic sport pre 35 minuta | D. N.

Kada su Klipersi otvorili plej-of seriju sa Denverom trijumfom od 120:97, mnogi su otpisali Nagetse.

Dva dana kasnije, "druga pesma" se peva u NBA, a Nikola Jokić ima najveće zasluge za to. Nestvarnu partiju pružio je naš as u noći za nama, predvodivši saigrače do trijumfa od 110:101, time i izjednačenja u polufinalu Zapadne konferencije. Ali, nije Nikola Jokić bio samo važan zbog 26 poena, 18 skokova, četiri asitencije i tri blokade. Bilo je tu mnogo bitnijih stvari od brojki. Zapravo, toliko je briljirao, da su rivali u jednom trenutku pomislili da su ga