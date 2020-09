"Novakova diskvalifikacija koristi Rodžeru i Rafi"

N1 Info pre 58 minuta | Bojan Marinković

Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, kaže da bi diskvalifikacija Novaka Đokovića sa US opena mogla da ima negativan uticaj i na Srbina i na celokupan tenis.

Najbolji igrač sveta diskvalifikovan je u meču osmine finala protiv Pabla Karenjo-Buste zbog toga što je lopticom pogodio pomoćnog sudiju. "Biti diskvalifikovan kao prvi reket sveta je udarac. On se već izvinio. Đoković je vrlo dobro. Pretpostavljam da to u Rimu može uticati na njega, jer je situacija vrlo blizu. Ima vremena do Rolan Garosa i verujem da će se do tada oporaviti od ovoga", rekao je Nadal. Celokupna situacija ide u prilog mnogima u belom sportu. "Prvi