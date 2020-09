Javio se i Pepe Imas: Novak nije Bog

Nova pre 2 sata | Autor:Spasoje Veselinović

Pepe Imas, nekadašnji saradnik Novaka Đokovića, oglasio se povodom okolnosti koje je doživeo najbolji teniser sveta.

Srpski igrač je diskvalifikovan sa US Opena pošto je slučajno lopticom pogodio linijsku sudiju. To je bio dovoljan razlog organizatorima da preduzme radikalne mere i eliminiše prvog tenisera sveta. Imas je naveo da je Đoković osetio pritisak jer je imao priliku da se približi Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru po broju Grend slem titula. Pročitajte još: “Đoković nije imao hrabrosti, to je kao da raskidate mejlom” “Želeli to ili ne, takve stvari opterećuju. Nekoliko