"Orlići" u velikom problemu: Mlada reprezentacija izgubila od Bugarske, Birmančević dobio bizaran crveni karton

Blic sport pre 1 sat | P. L.

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Bugarske u Gornjem Milanovcu sa rezultatom 2:1 i značajno smanjila šanse za plasman na Evropsko prvenstvo.

Nakon što nisu uspeli da poraze Letoniju i pored uloge velikog favorita, "orlići" su izgubili od Bugara i sada su u nizu od tri utakmice bez pobede u kvalifikacijama do kraja kojih im je ostalo dva meča. Filip Stuparević je već na otvaranju utakmice, u 3. minutu, pao u kaznenom prostoru Bugarske, činilo se da će to pored očiglednog udarca biti penal, ali je sudija odlučio da se igra nastavi. Ilija Stolica je potom došao do prvog velikog problema. Vlalukin je