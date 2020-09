Lilard žestoko o Jokićevom saigraču: Da, kriv je!

Nova pre 4 sata | Autor:Spasoje Veselinović

Bes, frustracija, nemoć - Denver je donedavno delovao kao skladna ekipa, ali se izgleda sve raspalo posle treće utakmice polufinalne serije plej-ofa Zapadne konferencije protiv Klipersa.

Iz šina je izleteo momak od koga se to nije očekivalo, Majkl Porter junior, koji nije birao reči na konferenciji za medije. On je za poraz od Klipersa i zaostatak od 3-1 okrivio stanje u ekipi i činjenicu da su Nikola Jokić i Džamal Marej bili igrači preko kojih je stvarana napadačka koncepcija. “Nisam video loptu u drugom poluvremenu. I drugi igrači moraju da budu uključeni da bi se pobedilo”, rekao je besni Porter. Na to je reagovao i Jokić, navodeći da je