Rodik žestoko prozvao Đokovića: Novak je negativac koji u poslednjih šest meseci doživljava debakl

Večernje novosti pre 2 sata | V. N.

U ANALIZI za "Si-Bi-Es sports", bivši američki teniser Endi Rodik bio je prilično oštar prema Novaku Đokoviću.

- On u poslednjih šest meseci doživljava pi-ar debakl. Novak je, na neki način, negativac. U ovom periodu, kada svako voli Nadala i Federera, Đoković je čovek koji želi da ubije bambija u očima ljubitelja tenisa. Bio je to nesrećan događaj. Deo koji me je najviše uznemirio je razgovor od 20 minuta na mreži, a delovao mi je kao da nije bio zabrinut za damino grlo. Potom je preskočio konferenciju, što je dodatno pogoršalo stvar - smatra Rodik.