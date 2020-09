Bolje da je ostao kod kuće: Navijači Barselone presreli Bartomeua, pa ga izvređali zbog Mesija /video/

Blic sport pre 5 sati | N. Z. L.

Predsednik Barselone Đozep Bartomeu pojavio se danas prvi put u javnosti nakon sage koja je se zbivala oko sudbine Lionela Mesija.

Ovog leta je bio upaljen crveni alarm za uzbunu na "Nou Kampu", jer je Argentinac izrazio nezadovoljstvo i spremnost da napusti "blaugranu" posle 20 godina, a kao glavnog krivca za to, navijači vide prvog čoveka kluba. Kapiten je saopštio da ostaje i pojavio se u trening kampu kluba, ali to nije ublažilo gnev pristalica prema rukovodstvu. Naime, se nakon dužeg vremena pojavio u javnosti, a mnogi se slažu da to baš i nije bilo pametno. Na ulici su ga presreli