Superliga Srbije: Mladost poražena u Ivanjici, Bojović doneo pobedu Mladosti

Večernje novosti pre 5 sati | A. Ilić

FUDBALERI Vojvodine doživeli su prvi poraz ove sezone, od njih je u Ivanjici bolji bio Javor. Domaćin je slavio rezultatom 2:1.

Domaćin je do vođstva došao u 33. minutu. Nakon centaršuta Jevremovića iz kornera, Piščević je bio siguran. Svoju prednost uvećao je Javor u 61. minutu. Tanko je glavom prosledio loptu do Lukovića, ovaj izašao sam pred Simića za novi gol domaćeg sastava. Uspela je Vojvodina do kraja meča da smanji zaostatak. Bralić je glavom prosledio loptu Bojiću, on šutira sa dvadesetak metara, sjajan pogodak za "staru damu". Mladost je savladala Bačku rezultatom 2:1. Miloš