Stanković: Sutra protiv Omonije u najjačem sastavu

Dnevnik pre 51 minuta | Tanjug

NIKOZIJA: Svi igrači koji su imali probleme sa lakšim povredama su ozdravili, na našu sreću i sutra ćemo izaći u najboljem sastavu koji imamo, poručio je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković.

On je na konferenciji za medije u Nikoziji istakao da, pošto se igra samo jedna utakmica, uz to u gostima sigurno neće kalkulisati. "Temperatura je velika i to će sigurno biti važan faktor, ali kako je nama, tako je i njima. Imamo istorijsku priliku da četvrtu godinu zaredom igramo grupnu fazu u evropskim takmičenjima i svesni smo toga. Daćemo sve od sebe i nadamo se pozitivnom rezultatu", rekao rekao je Stanković. Analizirao je pažljivo Stanković ekipu Omonije.