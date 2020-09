Čudan gest: Đoković prevario sudiju, ali na svoju štetu FOTO

Nova pre 23 minuta | Autor:Nebojša Todorović

Novak Đoković oduvek važi za izuzetnog fer-plej igrača, koji zna da aplaudira rivalu na dobrom potezu, pa čak i da odluke sudije ispravi kada nisu dobre.

Ovaj put je to učinio na svoju štetu. Prvi teniser sveta započeo je takmičenje na Mastersu u Rimu od 2. kola, protiv Italijana Salvatorea Karuza. Do sada su igrali samo jednom, prošle godine na Rolan Garosu kada je slavio bez mnogo problema u tri seta. Sada u Večnom gradu vode veliku borbu tokom prve deonice, do čije sredine nije bilo brejka, ali jeste zanimljivih situacija. Tokom sedmog gema prvog seta Karuzo je jednu lopticu izbacio u aut, što je i linijski