Zvezdu čeka pakao u plej-ofu za Ligu Evrope

Crvena zvezda je kapitulirala posle penala (4:2) u Nikoziji protiv Omonije na putu ka Ligi šampiona, pa će svoju evropsku priču nastaviti kroz kvalifikacije za Ligu Evrope.

Ipak, ni tu ranjenoj četi Dejana Stankovića neće biti lako da se domognu ispunjenja glavnog cilja, a to je plasman u Ligu Evrope. Žreb za plej-of zakazan je već za 18. septembar, a crveno-beli će imati povlašćen status. Ipak, ni to ne menja drastično stvari jer šampion Srbije čeka rivale od Tirane, Ludogoreca, pa sve do iskusnog Seltika. Potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu za Ligu Evrope, gde se igra samo jedan meč (čitaj: plej-of za Ligu šampiona dva