Na pomolu je novi trofej: Novak uz dosta muke uspeo da se plasira u polufinale!

Hot sport pre 3 sata | Aleksandar Rakočević

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspeo je da se plasira u polufinale Mastersa u Rimu nakon što je savladao Dominika Kepfera sa 2:1 (6:3, 4:6, 6:3).

Za plasman u finale, Novaku je bilo potrebno dva sata i 12 minuta. Od samog starta meča, Đoković je pokazao ko je ‘gazda’. Pokušavao je Nemac da iznenadi prvog tenisera sveta, uzeo je i čak tri uzastopna gema, ali to je bilo to od njega. Novak je uzeo stvar u svoje ruke, i osvojio prvi set bez većih problema. Na samom početku drugog seta Novak je uspeo da osvoji brejk, i sve je slutilo na to da će meč ubrzo biti završen. Dominik nije želeo da se preda, vratio je