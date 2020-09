Lejkersi poveli sa 3:1, na korak do velikog finala

N1 Info pre 1 sat | Stefan Davidović

Los Anđeles Lejkersi slavili su u četvrtom meču finala Zapadne konferencije NBA protiv Denvera 114:108 i samo jedna pobeda deli ih od plasmana u veliko finale.

Tim iz LA je tokom čitavog meča držao prednost, u pojedinim momentima ona je bila dvocifrena ali su Nagetsi uspevali da se vrate, pre svega zahvaljujući Džamalu Mareju koji je imao nekoliko čudesnih poteza. U samom finišu bilo je plus četiri za Lejkerse, ali Nagetsi nisu uspeli da stignu do preokreta. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Entoni Dejvis sa 34 poena, LeBron Džejms je ubacio 26 uz devet skokova i osam asistencija. Dvajt Hauard je stigao do