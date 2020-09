Opet sporni faulovi u NBA: “Sudija je video…”

Nova pre 12 sati | Autor:Spasoje Veselinović

Goran Dragić, slovenački plejmejker, morao je ranije da završi petu utakmicu finalne serije plej-ofa Istočne konferencije.

On je dobio šesti faul u četvrtoj četvrtini i nije mogao da pomogne svojoj ekipi Majamija protiv Bostona. Tim sa Floride je poražen sa 121:108 i Seltiksi su smanjili na 3-2 u seriji. “Utakmica je gotova, ne može ništa da se uradi. Igrali smo loše u drugom poluvremenu. Faulovi? To je što je… Sudija je video faul i dosudio ga je, ne znam, ja nisam saglasan sa tim, ali to je što je”, rekao je Dragić. On je bio najbolji igrač u timu sa 23 poena, a njegov saigrač Bem