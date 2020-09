Potez kom se niko nije nadao! Ovo se desi kada pokušate da ponizite Rafaela Nadala na njegovom turniru! /video/

Blic sport pre 3 sata | N. Z. L.

Aktuelni šampion Rolan Garosa Rafael Nadal bez mnogo prolivenog znoj plasirao se u treće kolo pariskog grend slema.

On je savladao Amerikanca Mekenzija Mekdonalda, a ubedljivu pobedu u tri seta obogatio je činjenicom da je rivalu dozvolio da osvoji samo četiri gema (6:1, 6:0, 6:3). Španac je rivalu čak sedam puta oduzeo servis, a 236. igrač na ATP listi je na to pokušao da odgovori provokacijom. Mekdonald je servirao "ispod ruke", ali to nije iznenadilo Nadala, koji je snažnim udarcem osvojio poen. Ovakvim servisom protiv Španca "proslavio" se Nik Kirjos, koji je ovim, ali i još