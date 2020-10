Poluvreme im je bilo dovoljno: Lebron i Dejvis ‘uništili’ Majami i poveli 1:0! (video)

Hot sport pre 3 sata | Aleksandar Rakočević

Los Anđeles Lejkersi pobedili su ekipu Majami Hita sa 116:98 i poveli 1-0 u finalu NBA plej-ofa.

Osim nemoći u prvom susretu, problem za Majami je i povreda Gorana Dragića koji je najverovatnije završio seriju, dok je Bem Adebajo istegao rame. Lejkerse je do pobede predvodio brutalan tandem Lebron Džejms – Entoni Dejvis koji je rešio pitanje pobednika već u prvom poluvremenu. “I liked the way we played in that second, third quarter. But the way we ended, that’s unacceptable.” – @KingJames pic.twitter.com/VEhhGFFkgW — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 1,