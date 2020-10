Zidan ponovo govorio o Joviću: Sve je moguće…

Nova pre 1 sat | Autor:Spasoje Veselinović

Luka Jović, reprezentativac Srbije, ponovo je dobio šansu u startnoj postavi Real Madrida.

I ponovo je nije iskoristio… Mladi napadač je zaigrao od početka u duelu sa Valjadolidom i na terenu je ostao 58. minuta. Tada je ustupio mesto Vinisijusu Žunioru koji je potom postigao jedini pogodak na meču. Trener Reala Zinedin Zidan je posle meča prokomentarisao status Jovića. “Ne mogu ništa da potvrdim do 5. oktobra (kraj prelaznog roka, prim. aut). On je igrač ovog tima. Ja odlučujem. Ne mogu da kažem ništa o tome šta će da se dogodi. Sve je moguće. On je tu