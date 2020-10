Ivanišević: Novak je ušao Nadalu u glavu, favorit je broj 1

N1 Info pre 52 minuta | Saša Ozmo

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, kaže u intervjuu za HRT sport da je najbolji teniser sveta prvi favorit za trofej na Rolan Garosu, čak i ispred Rafaela Nadala.

Đoković u četvrtfinalu igra sa Pablom Karenjom Bustom, a upravo u meču sa Špancem diskvalifikovan je u osmini finala US opena. "Smejali smo se baš Marjan i ja kad sam video žreb, rekao sam sto posto ide na Karenja, iako njemu nije bio lak žreb. Karenjo Busta, je odličan igrač, ali da on i Novak igraju 50 dana ne vidim kako ga Španac može dobiti", kaže Ivanišević za HRT i dodaje: "Novak je izraziti favorit, ne treba Karenja potcenjivati, on je bio top 10 igrač,