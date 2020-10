Miriše na titulu!

Sportske.net pre 53 minuta | Sportske.net

Džejms vodio Lejkerse do nove pobede, istorija je blizu.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa slavili su u utakmici broj četiri velikog finala NBA lige protiv Majami Hita sa 102:96, te su tako došli na samo korak od 17. titule u istoriji franšize. Bilo je ipak prilično tesno od prvog do poslednjeg minuta, nakon uvodnog vođstva Majamija Džejms i drugovi dolaze do preokreta i viška od pet poena pred prvi odmor. Došao je Majami odmah na startu druge deonice do preokreta serijom 12:2, ali su Lejkersi vratili prednost u finišu