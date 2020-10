"Nemojte da budete kao ja i da udarate sebe": Novak Đoković svestan loših stvari iz meča protiv Karenja, ali stigao je i da se našali

Blic sport pre 47 minuta | JDM

Novak Đoković je pobedio Pabla Karenja Bustu i plasirao se u polufinale Rolan Garosa gde će u petak igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa.

Posle , je najpre pričao o povredi lakta koja ga je mučila. - Nekoliko stvari sa mnom nije bilo dobro, ali neću sada o tome da pričam. Da ne bude da se žalim, jer hoću da kažem da je on sat i po bio bolji teniser na terenu. Ja u tim trenucima nisam bio dobar - istakao je Nole. A onda je sve nasmejao. - Nikako nemojte da se tučete, kao što sam ja to radio. To ne radite kod kuće. Nakon početne krize, sve je bilo bolje. - Nakon sat i po vremena, pronašao sam ritam,