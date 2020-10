Srbija savladala Norvešku, Sergej dao dva gola

Danas pre 2 sata | Piše: V.Živanović

Reprezentacija Srbije je na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo pošto je u Oslu, u polufinalu baraža, savladala Norvešku posle produžetaka – 2:1. Junak “orlova” večeras je bio Sergej Milinković-Savić.

On je sa dva gola matirao Norvežane i konačno počeo da u nacionalnom dresu pokazuje ono što se od njega čeka već dve godine. Ono što mnogo više raduje od same pobede je to što reprezentacija Srbije ponovo ima igru po kojoj bi mogla da postane prepoznatljiva, a kakvu nije imala još od pre Mundijala u Rusiji, odnosno od razlaza sa selektorom Slavoljubom Muslinom. Formacija 3-4-2-1 koju je Tumbaković u “minut do 12” počeo da uigrava tek pre mesec dana brzo je dala