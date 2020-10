Uzalud smo se ponadali: Novaka “pukle” emocije u finalu

Nova pre 2 sata | Autor:Nebojša Todorović

Konačno - Novak Đoković se probudio u finalu Rolan Garosa, sredinom trećeg seta napravio je prvi brejk protiv Rafaela Nadala u borbi za trofej.

Ali, nije bilo dovoljno. Prvi set je bio za zaborav, pa i drugi, gubio je prvi teniser sveta 6:0 i 6:2, ali… Ako neko može da produži finale, pa čak i na pariskoj šljaci protiv Nadala, onda je to Đoković. Ne ovaj put… Probudio se Nole, u svom stilu došao do brejka sredinom trećeg seta i konačno ga potvrdio za vođstvo 4:3. To je ono što smo čekali, uz eksploziju emocija koja je izletela i prepoznatljiv urlik. I ono čuveno: “Ajmo”. Pa, “ajmo, Nole”! Ali, ovo finale