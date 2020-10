Nadal može da slavi koliko hoće, Đoković mu dodatno pobegao! Noletov skok na ATP listi, Federerov rekord sve bliži našem asu i pored poraza u finalu Rolan Garosa!

Blic sport pre 1 sat | D. N.

Dve sedmice za nama obeležio je poslednji ovosezonski grend slem, a iako je poražen u finalu Rolan Garosa, Novak Đoković vlada ATP listom.

I to sa većom prednošću u odnosu na prvog pratioca nego što je do sada bio slučaj. Đoković je, pritom, ne samo da i dalje vodeći na najnovijoj listi Asocijacije teniskih profesionalaca, već je to čak 290. nedelju. Sve je bliži rušenju, činilo se nedostižnog, rekorda Rodžera Federera, koji je svojvremeno bio 310 nedelja na čelu. Tim pre - usled . je u Pariz stigao sa 11.260 bodova, a napušta ga sa 11.740, jer je učešćem u finalu (u kome je u tri seta poražen od