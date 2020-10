Batler: Nisam ispunio svoj deo dogovora sa Majamijem

N1 Info pre 58 minuta | Marko Vlahović

Džimi Batler je posle poraza u finalu NBA plejofa poručio da će morati ponovo da proba da osvoji titulu sa Majamijem jer je, kako kaže obećao organizaciji, treneru i saigračima da će doneti prsten.

Posle dolaska iz Filadelfije, Džimi Batler je u Majamiju bio alfa i omega. Bio je lider koji je Hitu bio neophodan posle odlaska Dvejna Vejda. Ovaj košarkaš je bio u stanju da igra celu utakmicu na najvišem nivou kako bi došao do trijumfa. Na kraju to nije bilo dovoljno, ali Batler će sigurno želeti da proba ponvo. "Ovo je tim tražio od mene, ovo je organizacija tražila od mene. Rekao sam im da ću im osvojiti šampionat i nisam ispunio svoj deo dogovora, to znači da