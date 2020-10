Ovo je za tebe, Mamba!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Titula u pravim rukama, na usnama igrača Lejkersa samo jedno ime. Dve godine po dolasku u Holivud, Lebron Džejms "osvojio Oskara" i neće se na tome zaustaviti...

Praktično, titula je rešena u drugoj četvrtini. Lejkersi su stigli do +28 do odmora, bilo je jasno da Majami ne može da parira. Do kraja su održavali prednost, na kraju 106:93, odbrana je dobila ovo finale, bez ikakve sumnje. Ovo je 17. prsten za franšizu, četvrti za Lebrona Džejmsa. Kralj je MVP finala, završio ga je u velikom stilu, 28 poena, 14 skokova, 10 asistencija. Ovo je i četvrti put da je MVP finala, Džordan je ispred sa šest. Lebron je naravno, kao i