Prvi poraz Zvezde u Beogradu, Žalgiris bolji od crveno-belih!

Posle tri kola Crvena zvezda ima jednu pobedu i dva poraza, dok je tim iz Litvanije „upisao“ sve tri pobede

Crvena zvezda – Žalgiris 69:75 (19:19, 14:20, 27:23, 9:13) CRVENA ZVEZDA: Hol 9, Volden 11, Lojd 19 (5 sk, 3 as), Davidovac 11, lazić, Rit 2, Radanov, Dobrić 3, Simonović 2, Jagodić-Kuridža 2, Simanić, Kuzmić 8 (6 sk, 6 as). ŽALGIRIS: Vokap, Lekavičijus 16, Hejs 8 (5 sk), Jankunas 4 (k sk), Lukosiunas, Milaknis, Geben 5, Rubit 8, Jokubaitis 9 (6 sk, 5 as), Vasturia 5, Grigonis 8, Lovrenj 12 (8 sk).