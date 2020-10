Povrede, crveni i sjajan derbi: VAR “ukrao” pobedu Liverpulu

Nova pre 6 sati | Autor:Nebojša Todorović

Fantastičan gradski derbi odigrali su Everton i Liverpul koji je završen bez pobednika - 2:2.

A, vrlo lako je moglo da bude drugačije na startu 5. kola Premijer lige. Povrede, izmene u prvom poluvremenu, crveni karton, četiri gola, 100. pogodak Mohameda Salaha i na kraju VAR koji je rešio gradski derbi. Sve to smo videli u remiju Evertona i Liverpula na “Gudisonu”, a “karamele” i posle 10 punih godina ne znaju za pobedu nad najvećim rivalom. Poslednji put je to bilo 17. oktobra 2010. i sada je četa Karla Ančelotija uspela da dođe do boda, tako što je dva