Konačna odluka UEFA o domaćinu EURA 2021 do Nove godine

Danas pre 2 sata | Piše: V. Ž.

Jedan umesto 12 domaćina Sada više nema dileme da Evropsko prvenstvo narednog leta neće moći da se održi u 11 država, odnosno u 12 različitih gradova.

Čelnici UEFA shvatili su da je prelazak granica između država zbog virusa kovid-19 suviše komplikovan, a da je veliko pitanje da li će eventualni pronalazak vakcine to značajno promeniti do juna. Mnogi evropski mediji najavili su nezvanično prethodnih dana da će u Nionu konačnu odluku o EURO 2021 doneti do Nove godine a da će domaćin gotovo sigurno biti samo jedna zemlja. Nije isključeno i da se u toj jednoj zemlji svi mečevi odigraju u jednom ili samo dva grada