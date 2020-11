Braun doneo pobedu Olimpiji, Radičević odličan i u porazu

Nova pre 1 sat | Autor:Ivan Džodić Autor:Ivan

Košarkaši Cedevita Olimpije savladali su Nater 75:63 u 6. kolu Evrokupa.

Slovenački tim otpor rivala je slomio u trećoj deonici tokom koje je primio samo devet poena i odvojio se na plus 12. Cedevita Olimpija je dvocifrenu prednost održala do kraja susreta i tako stigla do druge pobede u četiri susreta koliko je do sad odigrala, dok su gosti pretrpeli četvrti uzastopni poraz i sad imaju skor 1-4. Najraspoloženiji u redovima abaligaša bio je Braun koji je zabeležio dabl dabl učinak (17 poena i 11 skokova), dok francuskom timu nije