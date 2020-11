Milošević: Nedostajao nam je Stanković

Dnevnik pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD: Teška pobeda, očekivali smo da će biti zahtevna utakmica, a Gent je pokazao da je dobra ekipa, rekao je pomoćni trener fudbalera Crvene zvezde Nebojša Milošević posle pobede protiv Genta (2:1).

"Individualno su moćni, brzi, dobri u tranziciji i osvajanju prostora. To smo i očekivali i za to smo se pripremali. Nedostajao nam je Stanković kao šef stručnog štaba da zadržimo stabilnost, iskontrolišemo visok ritam i tempo utakmice. Prenosim i njegove čestitke igračima koji su pokazali da sa ponosom nose dres Crvene zvezde. Kroz lavovsku i rovovsku borbu smo stigli do tri boda", rekao je sinoć Milošević na konferenciji za medije. Sa zadovoljstvom možemo da