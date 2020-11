Preminuo Tom Hejnson, legenda NBA i Seltiksa

Nova pre 57 minuta | Autor:Nova Autor:Nova

Tom Hejnson, legendarni košarkaš i nekadašnji trener Boston Seltiksa, preminuo je u 86. godini.

Rel je o jednom od najboljih košarkaša Seltiksa svih vremena, čoveku koji je osam puta je osvajao NBA prsten, stanovnik je Kuće Slavnih u Springfildu Hejnson je i kao trener dva puta osvajao šampionski prsten, 1974. i 1976. Bio je član generacije Boston Seltiksa koja je od 1957. do 1965. godine čak osam puta osvajala ligu. Karijeru trenera završio je 1978, a broj 15 koji je nosio na dresu, povučen je iz upotrebe. We take this time to celebrate Tommy Heinsohn’s life