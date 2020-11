"Asistencije Teodosića nisu sa ove: Planete!" Magija Srbina ostavila Evropu u neverici, izbušio Lokomotivu za plasman u 16 najboljih! /video/

Blic sport pre 22 minuta | M.D.S.

U derbiju kola Evrokupa iz Bolonje je na krilima slavio protiv iz Kubanja sa 89:83.

Potez večeri je bez dileme izveo naš as, koji je reagovao u svom stilu, šmekerski i veoma, vema astraktivno nakon jedne uhvaćene lopte. To je do te mere impresioniralo sve da je i Evrokup na zvaničnoj stranici poručio: - Dodavanja Teodosića nisu sa ove planete! Miloš Teodosić je meč završio sa 29 poena, postigao je šest dvojki iz devet pokušaja, te tri trojke iz 10, sa linije za slobodna bacanja je imao osam od devet. Upisao je još i pet asistencija te jedan skok.