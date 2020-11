Stanković o preokretu: Fudbal je čudna igra

Nova pre 1 sat | Autor:Bojan Vinulović

Trener fudbalera Crvene zvezde, Dejan Stanković, zadovoljan je pobedom nad Zlatiborom.

Zvezda je prošla u osminu finala Kupa, i to pošto je pobedila sa 4:2, nakon 0:2. Nije previše želeo da kritikuje Stanković, verovao je u tim i krajnji rezultat. – Fudbal je čudna igra, napraviš 7-8 šansi, jedan šut, jedan gol, isto i u drugom poluvremenu. To je do igrača, izabrali su teži put. Fudbal ne igraš sam, imaš i protivnika, moraš da ispoštuješ i njega. Nisam imao šta da im kažem na poluvremenu, mislim da smo bili dobri, izmene su bile dobre takođe,