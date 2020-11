Medvedev razbio Novaka, pa mu išao niz dlaku! Izjava Rusa oduševila sve navijače Đokovića, a otkrio je nešto što ni najveći poznavaoci tenisa nisu znali do danas! /video/

Blic sport pre 3 sata | M.D.S.

U drugom kolu grupne faze Završnog turnira u Londonu, Rus je savladao najboljeg tenisera sveta sa 6:3, 6:3.

Medvedev je posle meča bio vidno zadovoljan učinjenim, čime se sa prvog mesta Grupe "Tokio 1970" plasirao u polufinale turnira. - Ja uvek volim da igram protiv , pre svega zato što je on jedan od najboljih svih vremena. Kada sam imao osam godina gledao sam ga na TV-u kako osvaja grend slemove. Bio mi je san da igram protiv njega, on je prvi od članova "velike trojke" protiv koga sam igrao, u Dejvis kupu, tako da me sjajne uspomene vezuju za njega. Vrlo sam srećan