Uniks rutinski savladao Burg

Košarkaši Uniksa su u gostima pobedili Burg sa 86:74 (14:13, 23:24, 31:15, 18:22), u zaostalom meču četvrtog kola grupe A Evrokupa.

Ruski klub je otpor rivala slomio u trečoj deonici u kojoj je stizao i do 19 poena vođstva, a dvocifrenu prednost je održao do kraja susreta. Uniks su do pobede predvodili Ajzeja Kenan sa 23 i Džamar Smit sa 20 poena, dok je najefikasniji u Burgu bio Alen Kadim sa 17 poena. Uniks je zabeležio pet pobeda i tri poraza, dok je Burg u pet susreta upisao tri trijumfa. U narednom kolu iste ekipe će se sastati u Kazanju. Evrokup, grupa A Partizan – Huventud 78:75 Burg –