Pobeda u Napulju: Ibra vratio Milan na vrh

Fudbaleri Milana savladali su Napoli 3:1 u derbiju osmog kola Serije A. Prva dva gola za rosonere na stadionu 'San Paolo' postigao je Zlatan Ibrahimović, koji je teren napustio u 79. minutu zbog povrede.

Napadao je Milan od samog početka, da bi do gola došao u 20. minutu. U strelce se deveti put ove sezone upisao Zlatan Ibrahimović. what a perfect header from Ibra, no doubt about it. pic.twitter.com/NZj5WyAX7G Pokušali su fudbaleri Napolija da brzo odgovore, ali do kraja poluvremena nije bilo promene rezultata. Početkom drugog dela utakmice gosti su udvostručili prednost. Posle asistencije Rebića, ponovo je gol postigao Ibrahimović. Bio je to 10. gol Šveđanina u