Nikolićev poraz kod kuće, agonija Reala se nastavlja!

N1 Info pre 1 sata | Saša Ozmo

Fudbaleri Real Madrida nastavljaju sa lošom formom, izgubili su od Šahjtora u gostima sa 2:0 u petom kolu B grupe Lige šampiona pogocima Dentinja i Solomona. U istom terminu u A grupi Salcburg je savladao Lokomotivu u Moskvi sa 3:1, uz dva gola Beriše.

Real i Šahtjor imaju po sedam bodova, prva je Borusija Menhengladbah sa osam, a poslednji Inter sa dva (taj meč od 21.00). Salcburg ima četiri boda na trećoj poziciji, jedan više od Lokomotive, a od 21 igraju Atletiko (5 bodova) i Bajern (12). ⏰ RESULTS ⏰ Berisha inspires Salzburg win in Moscow Shakhtar shock Real Madrid in Kyiv Who impressed most? #UCL Real je bio bolji u prvom poluvremenu u Kijevu – u petom minutu Asensio je pogodio stativu, šest minuta kasnije