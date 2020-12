Mladost u finišu srušila Novi Pazar

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

Fudbaleri Mladosti pobedili su u Lučanima tim Novog Pazara rezultatom 3:2, u utakmici 17. kola Superlige Srbije.

Domaćin je poveo golom Vukašina Markovića u osmom minutu, a dva minuta kasnije izjednačio je Almir Aganspahić. Mladost je u 23. minutu ponovo stigla do prednosti, koju je sačuvala do poluvremena, kada je strelcu Lazaru Jovanoviću rukom asistirao Milan Bojović, ali se sudija Zoran Široki nije oglasio. Aganspahić je svojim drugom golom u 71. minutu doveo Pazarce do 2:2, a tri boda Lučancima doneo je Bojović u 88. minutu. Mladost ima 25 bodova i zadržala je devetu