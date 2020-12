Gluposti, Pefi je svima omiljeni saigrač: Nemanja Nedović oštro reagovao na pisanje italijanskih medija

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

SRPSKI košarkaš Nemanja Nedović reagovao je na pisanje italijanskih medija da se Stefan Markoviću sprema otkaz iz Virtusa iz Bolonje zbog neslaganja sa upravom i saigračima.

Italijanski mediji preneli su da je Marković na izlaznim vratima tima iz Bolonje zbog reakcije na otkaz treneru Aleksandru Đorđeviću i zbog toga što nije omiljen među saigračima iz Virtusa. "Gluposti! Nema tima u kome Pefi (Stefan Marković prim.aut) nije bio svima omiljeni saigrač! Mnogi to mogu da potvrde“, napisao je Nedović na Tviteru. Complete BS! There is not a team in which Pefi wasnt the favorite teammate of all! A lot of people can confirm that