Veliki skandal u Bernu: Kako je sudija pogurao Jang Bojs i oštetio Crvenu Zvezdu (video)

Večernje novosti pre 53 minuta | Novosti online

MEČEVI 6. kola u Lige Evrope otkrili su imena još četiri potencijalne ekipe koje mogu da se sastanu sa Crvenom zvezdom u osmini finala ovog takmičenja

Zvezdaši neće biti sretni zbog rezultata u Bernu gde je Jang Bojs u nadoknadi preokrenuo rezultat protiv Kluža (2:1) Rumuni su besni na sudiju zbog dosuđenog penala, a taj detalj je šampionu Švajcarske doneo plasman u nokaut fazu i bodove za rang listu po kojoj se određuju nosioci u kvalifikacijama za Ligu šampiona sledeće sezone. Rezultate ostalih mečeva pogledajte OVDE This got Young Boys a penalty against cluj (and goalkeeper sent off) which ended up in Young