Kingsi uz zvuk sirene slomili Voriorse

U noći između utorka i srede tri pripremna meča odigrana su u NBA.

Sakramento Kingsi savladali su Golden Stejt Voriorse 114:113. Prva četvrtina pripala je Voriorsima, ali su nakon toga Kingsi preuzeli vođstvo i većim delom meča kontrolisali rezultat. Išli su i do 19 poena prednosti, ali su Voriorsi uspeli da se vrate u igru sredinom četvrte četvrtine. Na 44 sekunde do kraja Voriorsi su vodili 113:109. Smanjio je Vudvord na 113:111 na pola munuta do kraja da bi uz zvuk sirene pobedu Kingsima trojkom doneo Kajl Gaj. Gaj je bio i