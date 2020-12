Čelsi poražen u 95. minutu, Sitiju bod protiv VBA

Nova pre 2 sata | Autor:Strahinja Nikolić

U mečevima 13. kola Premijer lige Vulverhempton je sa 2:1 savladao Čelsi, dok je Mančester Siti remizirao sa Vest Bromvič Albionom, 1:1.

Vulverhempton je do pobede nad “plavcima” stigao nakon preokreta. Prvo je Olivije Žiru pogodio u 49. minutu, ali je vođstvo potrajalo do 66. minuta igre, kada je Danijel Podense izjednačio, da bi Pedro Neto u petom minutu nadoknade drugog dela doneo veliku radost Vulvsima. Ovo im je od početka sezone šesta pobeda i zauzimaju deveto mesto sa 20 bodova, dok Čelsi ima 22 i peti je. U drugom meču današnjeg programa, Mančester Siti je iznenađujuće remizirao sa VBA, i to