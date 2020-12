ATP ozvaničio novi termin Australijan Opena

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Asocijacija teniskih profesionalanaca objavila je kalendar takmičenja za početak 2021. godine.

ATP objavio je raspored takmičenja za prvih sedam nedelja, a nova teniska sezona počinje turnirima u Delrej Biču i Anataliji, koji su na programu od 5. do 13. januara. Kvalifikacije za Australijan Open igraće se od 10. do 13. janaura u Dohi, a prvi gren slem u sezoni pomeren i održaće se od 8. do 21. februara. Teniska reprezentacija Srbije titulu osvojenu prošle godine na ATP Kupu braniće od 1. do 5. februara u Melburnu. To će biti prilika i da prvi put na delu