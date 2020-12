Glupost godine i poklon pobeda Bajernu za prvo mesto

Nova pre 34 minuta | Autor:Strahinja Nikolić

Bajern iz Minhena savladao je Bajer iz Leverkuzena rezultatom 2:1 u meču 13. kola Bundeslige golom Roberta Levandovskog u trećem minutu sudijske nadoknade, nakon velike greške poslednje linije "farmaceuta".

No, doći ćemo do kiksa, jer vredi proći i kroz ostale važne događaje. Bajer je došao do vođstva preko Patrika Šika u 14. minutu, nakon centaršuta posle kornera. Čeh je uhvatio savršen volej i pogodio gol Bavaraca za prednost svog tima. Bajern je do izjednačenja stigao golom Roberta Levandovskog u 43. minutu nakon prve od dve velike greške odbrane. Levandovski je ostao sam kao duh i bez po muke poslao loptu u praznu mrežu, dok je poslednja linija “farmaceuta” otišla