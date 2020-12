VIDEO Bogdanović razigravao za preokret od -18

Nova pre 44 minuta | Autor:Bojan Vinulović

Košarkaši Atlante pobedili su Memfis sa 117:116, čemu je doprinos imao i naš Bogdan Bogdanović.

Memfis je vodio tokom celog meča, već pred kraj prve deonice su Grizliji došli do +18, a u poslednjem periodu igre, uspeli su da prokockaju +16 pri 105:89. Atlanta je preokrenula velikom serijom i na kraju došla do minimalne pobede, a posebno se istakao Galinari sa 19 poena, Rediš je dodao 18, predvodnik Memfisa bio je Bruks sa 17 poena. Jang je ubacio 13 poena, a Bogdan Bogdanović 10 uz sedam asistencija i dva skoka za 27 minuta. Tako je Atlanta došla do 2-2 u