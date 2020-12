Izjava koja je ivića koštala posla: Dini nije igrao zbog problema sa disciplinom

Večernje novosti pre 28 minuta | Novosti online

Votford je u subotu poražen na gostovanju Hadersfildu 2:0.

Stršljenovima je to četvrti poraz u sezoni, a nakon meča menadžer Vladimir Ivić objasnio je da kapiten Troj Dini nije igrao jer je kažnjen. Troj Dini ostao je na klupi na gostovanju Hadersfildu, a Vladimir Ivić objasnio je nakon meča i zašto. - Troj Dini nije bio starter zbog umora, ali u igru nije ušao ni sa klupe jer je bilo nekih problema sa disciplinom. Ne želim da ulazim u detalje, to je između nas i nije nešto o čemu se govori medijima. Kako ćemo to rešiti?