Počinju pripreme vaterpolo reprezentacije Srbije

Danas pre 6 sati | Piše: S.D.

Vaterpolo reprezentacija Srbije počeće sutra pripreme na bazenu sportskog centra „Milan Gale Muškatirović“ u Beogradu, na okupu će ostati do 29. dececmbra, a onda ponovo okupiti 3. januara i to sve zbog učešća u evropskom delu kvalifikacija Svetske lige u Debrecinu, gde će igrati za plasman od petog do osmog mesta (8-10. januar).

Na spisku selektora Dejana Savića nalaze se: Branislav Mitrović, Sava Ranđelović (Vašaš), Gojko Pijetlović (Oradea), Stefan Živojinović, Viktor Rašović (Nojsi la Sek), Nikola Jakšić (Ferencvaroš), Radomir Drašović, Duško Pijetlović, Filip Filipović (Solnok), Đorđe Lazić (Breša), Dušan Mandić (Pro Reko), Nikola Dedović (Špandau), Stefan Mitrović (Apolon Smirnis) i Andrija Prlainović (Marsej). NJima će se 24. decembra pridružiti Nemanja Vico (Triestina), Ognjen