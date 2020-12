KD se vratio protiv „svojih“, Kavaj i Džordž srušili prvaka

N1 Info pre 5 sati | Nikola Novaković

Počela je i nova NBA sezona – u noći između utorka i srede po srednjeevropskom vremenu košarkaši Bruklin Netsa pobedili su Golden Stejt Voriorse rezultatom 125:99, a priliku da se suprotstavi bivšim saigračima imao je Kevin Durent, koji se vratio nakon na parket više od 500 dana odsustva zbog teške povrede. U drugom meču noći Los Anđeles Klipersi su pokvarili slajvlje gradskih rivala Lejkersa, koji su dobijali šampionsko prstenje – slavili su rezultatom 116:109.

Najbolje u lakoj i ubedlivoj pobedi Netsa nad Voriorsima bile su i najveće zvezde – Kajri Irving je ubacio 26 poena (10/16 iz igre), a Kevin Durent je imao 22 (7/16 iz igre), uz 5 skokova, 3 asistencije i 3 ukradene lopte. Keris Levert je imao 20, a Džo Heris 10 poena. Durent je od 2016. do 2019. godine bio je košarkaš Voriorsa, a za to vreme je dva puta bio šampion NBA. Bio je to prvi njegov nastup u NBA otkad je u finalnoj seriji NBA finala u junu 2019. godine