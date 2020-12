Menadžer potvrdio: Radonjić ponovo trener Zvezde

Sportski žurnal pre 8 sati

Crnogorski stručnjak Dejan Radonjić ponovo je trener košarkaša Crvene zvezde, potvrdio je na Tviteru njegov menadžer Miško Ražnatović. Radonjić je na klupi crveno-belih zamenio Sašu Obradovića. On je prethodno tim im sa Malog Kalemegdana vodio od 2013. do 2017. godine i ostavio dubok trag osvajanjem po tri titule u ABA ligi i Superligi. Zvezda je do sada u Evroligi zabeležila pet pobeda i 11 poraza, dok u ABA ligi ima skor od devet pobeda i jedan poraz.