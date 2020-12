Težak udarac: Preminula velika legenda NBA lige, osvajač 12 titula!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

LEGENDARNI košarkaš i trener Boston Seltiksa Kej Si Džons preminuo je u svojoj 89. godini.

U NBA istoriji je ostao upamćen po tome što je osvojio čak 12 NBA titula, od čega osam kao igrač Seltiksa 60-ih godina prošlog veka. U NBA finalima nikada nije izgubio, imao je maksimalan učinak 8-0. Pamtiće se i kao jedini Afroamerikanac, pored Bila Rasela, koji je osvojio više šampionata u ulozi glavnog trenera. Od 1989. godine je bio član Nejsmitove košarkaške Kuće slavnih.